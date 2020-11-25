На Урале на лаборатории подали в суд за опоздание с тестами на COVID-19

На Среднем Урале оперштаб подал в суд на лаборатории, которые не успевают выдавать результаты теста на COVID-19 за 48 часов.

Об исковых заявлениях в отношении медицинских организаций заявил сегодня на брифинге оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Павел Креков.

- Зафиксированы нарушения в работе лабораторий после введения 48-часовой готовности результата теста на COVID-19, - сказал он. - Сейчас мы проводим работу с теми лабораториями, которые отправляли биологический материал для анализа в другие субъекты, потому что это удлиняет ожидание готовности. У нас работает достаточно частных лабораторий, но перед всеми поставлена одна задача - укладываться в 48 часов.

По его словам, несмотря на то, что до сих пор не все организации укладываются в такой регламент, анализы стали выполняться быстрее. А санкции, наложенные на тех, кто работает медленнее, чем нужно, будут сопутствовать исправлению ситуации, отметил Павел Креков.

По данным оперштаба региона, за последние сутки зарегистрировано 388 случаев COVID-19. Общее количество заражения составляет 44 384. Выписан 401 человек. Переболели коронавирусом 36 580 человек. Погибло еще 10 свердловчан. Всего жертвами болезни стали 980 человек.