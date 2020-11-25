Росстат назвал самые подорожавшие за неделю продукты

За период с 17 по 23 ноября инфляция в России составила 0,2%, подсчитал Росстат. Это значение держится уже третью неделю подряд. С начала ноября рост цен составил 0,6%, а с начала года - 3,9%. В прошлом году аналогичные показатели были зафиксированы на уровне 0,3% и 2,7% соответственно.

Среди продовольственных товаров заметнее всего подорожали подсолнечное масло (на 1,6%), куриные яйца (на 1,4%) и сахарный песок (на 1,3%). В отдельных регионах цены на эти продукты росли на 4,5%-7,7%, одновременно в других они снижались на 0,5-2,5%.

Пшеничная мука стала дороже на 0,6%, мороженая рыба и маргарин - на 0,5%, детские мясные и овощные консервы, а также гречневая крупа и вермишель - на 0,4%. Пшено подешевело на 0,3%.

Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,4%, лидеры здесь по традиции помидоры (+5,6%) и огурцы (+5,2%).

Зафиксирован рост цен и на медикаменты. Линекс стал стоить больше на 1,1%, ренни - на 0,9%, бромгексин - на 0,8%, отечественный анальгин и поливитамины с макро- и макроэлементами - на 0,4%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего подорожали стиральные порошки - на 0,5%, хозяйственное мыло и пеленки для новорожденных - на 0,3%. При этом цены на детские подгузники снизились на 0,3%, а на зубные щетки - на 0,2%.

Цветные телевизоры стали стоить дороже на 1,3%, новые отечественные легковые автомобили - на 0,9%, электропылесосы - на 0,6%. Одновременно кроссовки для взрослых подешевели на 0,2%.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,1%, а на автомобильные марки бензина остались на прежнем уровне.