Т-72 и БМП-1 замечены в одном строю с М113 и М1А1М Abrams в Ираке

Иракской армии передана большая партия восстановленной военной техники. На состоявшихся торжественных мероприятиях представителям высшего командования были продемонстрированы автомобили различных классов, в том числе внедорожники Humvee.

تصليح خمسة عشرة دبابة قتال رئيس بينها دبابة السحب . pic.twitter.com/ogugJSTPis — Mustafa Ahmad🇮🇶 (@KLKAMASH2018) November 24, 2020

Эти транспортные средства используются иракцами для установки различного вооружения, в том числе российских противотанковых ракетных комплексов "Корнет".

В настоящее время в сухопутных войсках данного государства самыми массовыми гусеничными бронемашинами являются американские М113.

Всего в частях имеется более пяти сотен таких БТР. Вместе с ними эксплуатируется и около сотни советских боевых машин пехоты БМП-1. Их состав пополняется за счет ремонта образцов, оставшихся еще со времен Саддама Хусейна.

Аналогичным образом поступают и со старыми танками, такими как Т-55 и Т-72. Интересно, что с реанимированной техникой из Советского Союза в одном строю находятся американские Abrams. Известно, что Ирак получил из-за океана около полутора сотен М1А1М. В боях с террористами было потеряно 60 машин.

Сообщалось, что представители США на время приостанавливали техническую поддержку танков этой модели. Однако, судя по всему, на данный момент все спорные вопросы уже решены.