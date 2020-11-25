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25 ноября 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 25 ноября 2020 года № 951 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 №233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 18.11.2020) следующие изменения:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"в случае следования по вызову судьи, правоохранительных органов и их должностных лиц для участия в процессуальных действиях.";

дополнить пунктом 18.5 следующего содержания:

"18.5 Обязать собственников торгово-развлекательных центров не допускать на территорию торгово-развлекательных центров несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей, их законных представителей.

Срок: с 25.11.2020 до особого распоряжения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 25.11.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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