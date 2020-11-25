В Кремле рассказали о влиянии пандемии на настроение общества

Пандемия вызывает у граждан тревогу, считают в Кремле.

Журналисты отметили, что по опросам граждане выражают тревогу и пессимизм, и спросили пресс-секретаря президента, какие настроения фиксирует Кремль. "Естественно, тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по миру идет пандемия - это оптимизма не добавляет", - сказал Дмитрий Песков.

"В условиях пандемии невозможно, к сожалению, избежать влияния на настроения в обществе", - отметил представитель Кремля. На вопрос, есть ли тут прямая взаимосвязь, Песков сказал: "Разумеется, как может быть иначе".