В НМИЦ эндокринологии освоена гибридная технология протезирования аневризмы

В НМИЦ эндокринологии Минздрава России впервые в хирургической истории учреждения выполнили уникальную операцию - эндоваскулярное протезирование аневризмы брюшного отдела аорты с использованием эндофиксаторов.

Первые подобные операции в России были выполнены в 2019 году, и к настоящему моменту проведено около 50 таких вмешательств.

Изобретение и применение во время операции эндофиксаторов - металлических пружинок, вкручиваемых в стенку сосуда - дало возможность проводить хирургическое лечение аневризмы у наиболее сложных пациентов, имеющих особенную анатомию измененной стенки аорты. При обычном способе вмешательства у таких больных возникает опасность миграции протеза и возобновляется риск разрыва мешка аневризмы. Эндофиксаторы, как и следует из их названия, имплантируются по краю эндоваскулярного протеза, фиксируют его, что сводит к минимуму риск дальнейших осложнений.

"Обратившийся в НМИЦ эндокринологии пациент в возрасте 62 лет имел ярко выраженные боли в ногах при ходьбе. Он едва справлялся с расстоянием в 100 метров, - рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов и диагностики лечения, доктор медицинских наук Михаил Мовсесянц.

- При полном обследовании сердечно-сосудистой системы мы столкнулись с наличием у пациента нескольких хирургических проблем, а именно: аневризмы брюшного отдела аорты, атеросклеротического поражения бедренных артерий, критического стеноза почечной артерии. В итоге был диагностирован риск внезапной смерти из-за расслоения аневризмы аорты, а также по причине гангрены нижних конечностей или почечной недостаточности. В такой ситуации эффективна исключительно гибридная технология. Потребовалась срочная операция с участием кардио- и эндоваскулярных хирургов".

Специалисты Центра остановились на выполнении гибридной операции: по сути, в процессе одного вмешательства пациенту было выполнено сразу несколько сложнейших операций. Хирурги выполнили эндоваскулярное протезирование брюшного отдела аорты с имплантацией эндофиксаторов, провели стентирование правой почечной артерии, а также прооперировали еще ряд пораженных сосудов.

Проведенная высокотехнологичная операция позволила предотвратить ряд возможных сосудистых катастроф и улучшить качество жизни больного. Сейчас он выписан и успешно проходит реабилитацию.

"Отдел кардиологии, эндоваскулярной и сосудистой хирургии в НМИЦ эндокринологии сегодня активно применяет в хирургическом лечении гибридную технологию, основанную на сочетании методов открытого и эндоваскулярного вмешательства. Внедрение эндофиксаторов в лечение сосудистых осложнений стало определенным прорывом в медицине, в котором участвуют и наши опытные хирурги.

Мы очень надеемся, что со временем и эта операция станет для наших хирургов рутинной и доступной для наших пациентов", - подчеркнула директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.