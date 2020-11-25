Новости

"Летающая" САУ "Лотос" успешно прошла испытания 16:41
В НМИЦ эндокринологии освоена гибридная технология протезирования аневризмы 16:37
Задержан директор компании, который хотел нажиться на ее банкротстве 16:34
Госслужащим не повысят оклады в 2021 году 16:25
Кабмин внес в Госдуму проект прямых выплат больничных из ФСС 16:18
В СПЧ предложили создать систему помощи жертвам семейного насилия 16:18
В Испании даже после получения вакцины не откажутся от масок 16:12
Москалькова призвала сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу 16:09
Риелторы дали прогноз по росту цен на новостройки в Москве 15:59
На портал госуслуг выгрузят результаты тестов на COVID-19 15:49
Федун обвинил врачей сборной в недостаточном профессионализме 15:48
Москалькова: В условиях пандемии стремительно меняется система ценностей 15:41
В Севастополе ввели ограничения на Новый год 15:40
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель 15:39
"СР" предложила выплатить малоимущим по 10 тыс. рублей к Новому году 15:29
"Ласточкино гнездо" станет выставочным центром 15:17
Власти Токио сократят часы работы ресторанов из-за коронавируса 15:10
Путин отложил поездку в Саров из-за погоды 15:05
Мишустин создал две новые ТОР в Тверской и Ульяновской областях 15:03
Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады 14:59
В Кремле выразили сожаление в связи с враждебным отношением Польши 14:54
На Москву надвигается циклон "Таня" 14:49
Председателем Белорусского союза журналистов переизбран Андрей Кривошеев 14:46
В Болгарии начались массовые беспорядки из-за новых карантинных мер 14:38
У футболиста ЦСКА Алана Дзагоева подозревают коронавирус 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 16:37
Рубрика: Общество

В НМИЦ эндокринологии освоена гибридная технология протезирования аневризмы

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В НМИЦ эндокринологии Минздрава России впервые в хирургической истории учреждения выполнили уникальную операцию - эндоваскулярное протезирование аневризмы брюшного отдела аорты с использованием эндофиксаторов.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций

Первые подобные операции в России были выполнены в 2019 году, и к настоящему моменту проведено около 50 таких вмешательств.

Изобретение и применение во время операции эндофиксаторов - металлических пружинок, вкручиваемых в стенку сосуда - дало возможность проводить хирургическое лечение аневризмы у наиболее сложных пациентов, имеющих особенную анатомию измененной стенки аорты. При обычном способе вмешательства у таких больных возникает опасность миграции протеза и возобновляется риск разрыва мешка аневризмы. Эндофиксаторы, как и следует из их названия, имплантируются по краю эндоваскулярного протеза, фиксируют его, что сводит к минимуму риск дальнейших осложнений.

"Обратившийся в НМИЦ эндокринологии пациент в возрасте 62 лет имел ярко выраженные боли в ногах при ходьбе. Он едва справлялся с расстоянием в 100 метров, - рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов и диагностики лечения, доктор медицинских наук Михаил Мовсесянц.

- При полном обследовании сердечно-сосудистой системы мы столкнулись с наличием у пациента нескольких хирургических проблем, а именно: аневризмы брюшного отдела аорты, атеросклеротического поражения бедренных артерий, критического стеноза почечной артерии. В итоге был диагностирован риск внезапной смерти из-за расслоения аневризмы аорты, а также по причине гангрены нижних конечностей или почечной недостаточности. В такой ситуации эффективна исключительно гибридная технология. Потребовалась срочная операция с участием кардио- и эндоваскулярных хирургов".

Специалисты Центра остановились на выполнении гибридной операции: по сути, в процессе одного вмешательства пациенту было выполнено сразу несколько сложнейших операций. Хирурги выполнили эндоваскулярное протезирование брюшного отдела аорты с имплантацией эндофиксаторов, провели стентирование правой почечной артерии, а также прооперировали еще ряд пораженных сосудов.

Фото: iStock
Популярный продукт на завтрак связали с риском диабета

Проведенная высокотехнологичная операция позволила предотвратить ряд возможных сосудистых катастроф и улучшить качество жизни больного. Сейчас он выписан и успешно проходит реабилитацию.

"Отдел кардиологии, эндоваскулярной и сосудистой хирургии в НМИЦ эндокринологии сегодня активно применяет в хирургическом лечении гибридную технологию, основанную на сочетании методов открытого и эндоваскулярного вмешательства. Внедрение эндофиксаторов в лечение сосудистых осложнений стало определенным прорывом в медицине, в котором участвуют и наши опытные хирурги.

Мы очень надеемся, что со временем и эта операция станет для наших хирургов рутинной и доступной для наших пациентов", - подчеркнула директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Вирусолог не исключил, что от COVID-19 придется прививаться каждый год
В России изменится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники