Новости

"Летающая" САУ "Лотос" успешно прошла испытания 16:41
В НМИЦ эндокринологии освоена гибридная технология протезирования аневризмы 16:37
Задержан директор компании, который хотел нажиться на ее банкротстве 16:34
Госслужащим не повысят оклады в 2021 году 16:25
Кабмин внес в Госдуму проект прямых выплат больничных из ФСС 16:18
В СПЧ предложили создать систему помощи жертвам семейного насилия 16:18
В Испании даже после получения вакцины не откажутся от масок 16:12
Москалькова призвала сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу 16:09
Риелторы дали прогноз по росту цен на новостройки в Москве 15:59
На портал госуслуг выгрузят результаты тестов на COVID-19 15:49
Федун обвинил врачей сборной в недостаточном профессионализме 15:48
Москалькова: В условиях пандемии стремительно меняется система ценностей 15:41
В Севастополе ввели ограничения на Новый год 15:40
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель 15:39
"СР" предложила выплатить малоимущим по 10 тыс. рублей к Новому году 15:29
"Ласточкино гнездо" станет выставочным центром 15:17
Власти Токио сократят часы работы ресторанов из-за коронавируса 15:10
Путин отложил поездку в Саров из-за погоды 15:05
Мишустин создал две новые ТОР в Тверской и Ульяновской областях 15:03
Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады 14:59
В Кремле выразили сожаление в связи с враждебным отношением Польши 14:54
На Москву надвигается циклон "Таня" 14:49
Председателем Белорусского союза журналистов переизбран Андрей Кривошеев 14:46
В Болгарии начались массовые беспорядки из-за новых карантинных мер 14:38
У футболиста ЦСКА Алана Дзагоева подозревают коронавирус 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 16:18
Рубрика: Власть

В СПЧ предложили создать систему помощи жертвам семейного насилия

Текст: Елена Яковлева

Сегодня отмечается международный день борьбы против насилия в отношении женщин. Систему помощи жертвам семейно-бытового насилия, рост которого отмечается в условиях самоизоляции на фоне пандемии, предложила разработать заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора.

СПЧ предлагает выделять средства на "дистанционку" и доработать "цифру"

Такая система, считает она, должна объединить правовую, психологическую, социальную и экономическую поддержку пострадавших.

- В настоящее время государство не может защитить жертву домашнего насилия, поскольку действующее федеральное законодательство не содержит защитных организационно-правовых механизмов для лиц, подвергающихся домашнему насилию, - цитирует Ирину Киркору агентство РИА Новости.

Она считает, что наличие в нашем обществе семейно-бытового насилия и в отношении женщин, и в отношении мужчин рассматривается как важная проблема в рамках нарушения прав человека.

- К сожалению, в период пандемии, с введением ограничительных мер участились обращения. Поскольку в условиях изоляции жертва насилия практически не имеет возможности позвонить на "горячую линию" кризисных центров, в полицию, так как есть вероятность, что она постоянно находится с агрессором в одном помещении, - подчеркнула Ирина Киркора.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Полиция сможет расследовать дела по нетяжкому семейному насилию

По ее мнению, государство должно не только разрешать конкретную сложную ситуацию, но и предпринимать меры по предупреждению подобных ситуаций в дальнейшем.

Нужна нормы права, которые бы предупреждали и своевременно выявили возникновение самого насилия, а также помогали бы жертве выйти из ситуации, когда над ней совершается постоянное, системное семейно-бытовое насилие, считает Ирина Киркора.

Власть Право Права человека Президент Совет по правам человека

Главное сегодня

Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Вирусолог не исключил, что от COVID-19 придется прививаться каждый год
В России изменится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России