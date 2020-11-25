В СПЧ предложили создать систему помощи жертвам семейного насилия

Сегодня отмечается международный день борьбы против насилия в отношении женщин. Систему помощи жертвам семейно-бытового насилия, рост которого отмечается в условиях самоизоляции на фоне пандемии, предложила разработать заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора.

Такая система, считает она, должна объединить правовую, психологическую, социальную и экономическую поддержку пострадавших.

- В настоящее время государство не может защитить жертву домашнего насилия, поскольку действующее федеральное законодательство не содержит защитных организационно-правовых механизмов для лиц, подвергающихся домашнему насилию, - цитирует Ирину Киркору агентство РИА Новости.

Она считает, что наличие в нашем обществе семейно-бытового насилия и в отношении женщин, и в отношении мужчин рассматривается как важная проблема в рамках нарушения прав человека.

- К сожалению, в период пандемии, с введением ограничительных мер участились обращения. Поскольку в условиях изоляции жертва насилия практически не имеет возможности позвонить на "горячую линию" кризисных центров, в полицию, так как есть вероятность, что она постоянно находится с агрессором в одном помещении, - подчеркнула Ирина Киркора.

По ее мнению, государство должно не только разрешать конкретную сложную ситуацию, но и предпринимать меры по предупреждению подобных ситуаций в дальнейшем.

Нужна нормы права, которые бы предупреждали и своевременно выявили возникновение самого насилия, а также помогали бы жертве выйти из ситуации, когда над ней совершается постоянное, системное семейно-бытовое насилие, считает Ирина Киркора.