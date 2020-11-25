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25.11.2020 21:12
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах за сутки вылечился от коронавируса 241 военнослужащий

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, за прошедшие сутки от Covid вылечился 241 военнослужащий. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 17 тысяч человек.

По сведениям на вечер 25 ноября, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля 67 тысяч 262 военнослужащего.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 4 тысячи 177 военных, у которых диагностировали опасную инфекцию. 2 тысячи 451 пациент лежат в военных госпиталях. Сто двадцать два человека изолированы по месту службы. Сорок один лежит в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 563 человека лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 8 человек, в состоянии средней тяжести -11 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 11 тысячам 462 пациентам, 3 тысячи 450 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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