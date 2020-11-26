Указ губернатора Алтайского края от 26 ноября 2020 года № 204 "О внесении изменений в указы Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 и от 08.05.2020 № 77"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", а также предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 19.11.2020 №22-00-02/33-14567-2020 и от 20.11.2020 №22-00-02/33-14624-2020 постановляю:

1. Внести изменения в следующие указы Губернатора Алтайского края:

1.1. от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 №94, от 19.06.2020 №99, от 26.06.2020 №103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 № 113, от 07.08.2020 № 128, от 20.08.2020 № 132, от 03.09.2020 № 144, от 15.09.2020 № 153, от 01.10.2020 № 168, от 13.10.2020 № 177, от 26.10.2020 № 185, от 30.10.2020 № 186, от 11.11.2020 № 195):

в пункте 2:

абзац второй после слов "в иных местах массового пребывания людей" дополнить словами ", в том числе при проведении праздничных, развлекательных и иных мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе";

дополнить указ пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Запретить организациям (индивидуальным предпринимателям) и гражданам с 15.12.2020 по 15.01.2021 проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних праздничных и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера, за исключением деятельности в области демонстрации кинофильмов, деятельности театров, концертных залов (кроме деятельности концертных залов, расположенных на предприятиях общественного питания).";

в пункте 5 слова "(Нечепуренко Е.А.)" заменить словами "(Киричук В.А.)";

1.2. от 08.05.2020 № 77 "Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания" (в редакции от 19.06.2020 № 99, от 30.10.2020 № 186):

пункт 1 после слов "в иных местах массового пребывания людей" дополнить словами ", в том числе при проведении праздничных, развлекательных и иных мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе".

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







