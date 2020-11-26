Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 104 "О внесении изменения в статью 1 Закона Чувашской Республики "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2021 год"

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 26 ноября 2020 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Чувашской Республики от 15 сентября 2020 года № 63 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2021 год" (газета "Республика", 2020, 17 сентября) изменение, заменив слова "8035 рублей" словами "8466 рублей".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Глава Чувашской Республики О.Николаев
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