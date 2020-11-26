Постановление правительства Республики Хакасия от 26 ноября 2020 года № 627 "О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в пункт 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001; 10.11.2020, № 1900202011100001; 12.11.2020, № 1900202011120007; 24.11.2020, № 1900202011240002) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Установить на территории Республики Хакасия ограничения в виде:

1) временного приостановления проведения на территории Республики Хакасия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе рождественских и новогодних мероприятий в закрытых помещениях, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением: организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, без привлечения зрителей; организации мероприятий, проводимых на базе библиотек и музеев (при условии загрузки залов в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск не более 25%, в остальных населенных пунктах - не более 50%); проведения на открытом воздухе концертных и театральных представлений; деятельности учреждений культуры и искусства при условии наполняемости зрительного зала в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск не более 25%, в остальных населенных пунктах - не более 50%);

2) временного приостановления оказания плановой медицинской помощи, в том числе стационарной, амбулаторной, в условиях дневного стационара, профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, за исключением:

медицинской помощи пациентам со злокачественными онкологическими заболеваниями;

медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом;

медицинской помощи пациентам с ХПН 4-5 степени;

медицинской помощи лицам, получающим генно-инженерные препараты и иммуноглобулины внутривенно;

диспансерного наблюдения лиц, перенесших инфаркты, инсульты;

реабилитации пациентов, перенесших ОНМК;

иммунизации населения;

профилактических осмотров лиц в возрасте 15-17 лет, в том числе спортсменов;

профилактических осмотров детей до 1 года жизни;

диспансеризации детей-сирот;

осмотра лиц, отправляющихся на санаторно-курортное лечение;

обследования граждан для направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, а также специализированной медицинской помощи за пределы Республики Хакасия;

диспансерного наблюдения беременных женщин и прерывания беременности;

обследования граждан в целях направления на лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий;

оказания медицинской помощи при лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий;

медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологического исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в связи с наступлением сроков продления разрешения на право хранения и ношение служебного оружия;

предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу в непрерывно действующие организации, а также отдельных категорий работников, деятельность которых связана с управлением транспортными средствами, с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; с воспитанием и обучением детей;

с коммунальным и бытовым обслуживанием населения; с работами на высоте;

с занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4, установленным по результатам проведения специальной оценки условий труда;

первичной специализированной медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией при обращении по поводу диагностики заболеваний, профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребёнку, назначения лечения ВИЧ-инфекции, выписки антиретровирусных препаратов;

проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию;

3) временного приостановления с 28 марта 2020 года по 10 января 2021 года деятельности санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, детских санаторно-курортных организаций (санаториев), за исключением деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения Детский санаторий "Озеро Шира" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Общества с ограниченной ответственностью "Социальные объекты Абаканского рудоуправления "Саянская благодать", Общества с ограниченной ответственностью "Санаторий-профилакторий "Металлург";

4) запрета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказывающим услуги общественного питания:

проводить указанные мероприятия и оказывать соответствующие услуги ежедневно в период времени с 22:00 и до 06:00 утра следующего дня;

проводить массовые мероприятия (мероприятия для молодежи, корпоративные мероприятия, свадьбы, юбилеи, поминальные обеды и любые другие) с участием более 10 человек;

оказывать услуги общественного питания в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск с превышением количества посетителей, находящихся в зале, более 50% от числа заявленных в паспорте готовности объекта;

5) временного приостановления посещения:

обучающимися 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций городов Абакан, Черногорск, Саяногорск, Усть-Абаканского поссовета Республики Хакасия, с осуществлением образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением посещения общеобразовательных организаций в целях подготовки к государственной итоговой аттестации;

обучающимися государственных образовательных организаций Республики Хакасия в городах Абакан, Черногорск, Саяногорск, Усть-Абаканском поссовете, обеспечивающих реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ, с обеспечением реализации указанных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

6) запрета в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск работы кинотеатров, фитнес-центров при загрузке (наполняемости) залов более 25%.".

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







