Кого потеряла Россия вместе с первой волной эмиграции

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881-1925) - писатель, сатирик, драматург

Здесь. Родился в Севастополе. Опубликовал несколько десятков сборников рассказов. Издавал журнал "Новый Сатирикон". После его закрытия оказался на стороне антибольшевистских сил. Работал в различных газетах Юга России. В ноябре 1920 года эвакуировался вместе с врангелевцами в Константинополь.

Там. Жил и умер в Праге. Опубликовал несколько сборников рассказов, пьесу "Игра со смертью" и юмористический роман "Шутка мецената". Многие рассказы были переведены на чешский язык, несколько - экранизированы.

Александр Александрович Алехин (1892-1946) - шахматист, чемпион мира по шахматам

Здесь. Родился в Москве. В 1919 году был арестован ЧК по обвинению в шпионаже, приговорен к расстрелу. Чудом избежал гибели. В 1920 году завоевал титул первого чемпиона РСФСР по шахматам. В 1921 году легально уехал из Советской России, чтобы участвовать в международных турнирах.

Там. Жил во Франции и Испании. Продолжал сотрудничать с советскими представителями. В 1927 году, выиграв матч у непобедимого кубинца Хосе Рауля Капабланки, завоевал титул четвертого чемпиона мира по шахматам. Потерял титул в 1935 году, но вновь вернул в 1937-м.

Умер в Португалии у шахматного столика с расставленными в начальной позиции фигурами. Останки перезахоронены в 1956 году в Париже.

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) - поэт, переводчик

Здесь. Родился во Владимирской губернии. Яркий представитель символизма в поэзии Серебряного века.

После участия в Первой русской революции несколько лет (1906-1913) провел в эмиграции. Знал около 30 иностранных языков, занимался переводами.

В 1920 году уехал в легальную командировку во Францию и в Россию не вернулся.

Там. Жил в Париже. Опубликовал два сборника стихов о России, множество стихотворений.

Умер в нищете в городе Нуази-ле-Гран.

Николай Александрович Бердяев (1874-1948) - религиозный философ

Здесь. Родился в Киевской губернии. В молодости примыкал к легальным марксистам. Перенес ссылку. Участник знаменитого сборника философских статей "Вехи", посвященного русской интеллигенции (1909 год). Автор книги "Философия свободы". После 1917 года дважды арестовывался. В 1922 году выслан из Советской России на так называемом "философском пароходе".

Там. Жил в Германии и Франции. Один из идеологов Русского студенческого христианского движения. Почетный доктор теологии Кембриджского университета (1947 год). Существенно повлиял на развитие французского экзистенциализма и персонализма.

Умер в Кламаре под Парижем.

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) - писатель, поэт, переводчик

Здесь. Родился в Воронеже. Получил признание как писатель и поэт в начале ХХ века. Лауреат Пушкинской премии 1903 и 1909 годов. Почетный академик Петербургской Академии наук по разряду изящной словесности (1909 год). Революцию не принял. В 1920 году эмигрировал во Францию.

Там. Опубликовал цикл статей о революции "Окаянные дни". Автор романа "Жизнь Арсеньева", считающегося новым этапом русской психологической прозы.

Лауреат Нобелевской премии по литературе (1933 год). Вершиной своего творчества считал сборник рассказов о любви "Темные аллеи", в котором сумел отобразить острые душевные переживания героев (1943 и 1946 годы).

Умер в Париже.

Александр Николаевич Вертинский (1889-1957) - артист эстрады, поэт и композитор

Здесь. Родился в Киеве. Выступал в театрах, снимался в кино, завоевал всероссийскую популярность. Наиболее известен в образе комичного страдальца Пьеро. Тяжело перенес гибель молодых юнкеров в результате боев в Москве в октябре - ноябре 1917 года, посвятив этому событию песню "То, что я должен сказать". Уехал на Юг России, контролировавшийся белыми. В ноябре 1920 года покинул Россию.

Там. Жил и выступал во многих странах мира. Исполнял романсы, песенные танго, пародии. Приобрел мировую известность, но ориентировался на русскую аудиторию.

Снова здесь. В 1943 году переехал с семьей в СССР. Снимался в кино.

Умер в Ленинграде, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Петр Николаевич Врангель (1878-1928) - генерал-лейтенант

Здесь. Родился в Ковенской губернии (ныне - на территории Литвы). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за захват германской батареи в августе 1914 года. Участник Белого движения на Юге России. Командовал несколькими белыми армиями. В апреле 1920 года сменил генерала А.И. Деникина на посту главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России. Главнокомандующий Русской армии. Организатор крупнейшей в истории морской эвакуации войск и гражданских беженцев в ноябре 1920 года из Крыма в Константинополь.

Там. Сохранял пост главнокомандующего в эмиграции. Организатор размещения Русской армии первоначально в Турции, а затем на Балканах. Организатор Русского общевоинского союза - объединения военных эмигрантов, созданного взамен армейских структур.

Умер в Брюсселе, похоронен в русской церкви Белграда.

Владимир Кузьмич Зворыкин (1889-1982) - инженер и изобретатель, один из основоположников телевидения

Здесь. Родился в Муроме. Окончил Санкт-Петербургский технологический институт. Участвовал в Первой мировой войне. Несколько раз арестовывался красными. В 1919 году уехал в США.

Там. В 1929 году изобрел приемно-телевизионную трубку с электростатической фокусировкой - прообраз кинескопа, а в 1931 году - первую передающую трубку (иконоскоп), что сделало возможным развитие телевизионных систем. В 1936 году благодаря этому стала возможна телевизионная трансляция церемонии открытия берлинской Олимпиады. Получил патент на электронное телевидение, чего ждал с 1923 года. Во время Второй мировой войны курировал поставки радиотехники в СССР по ленд-лизу. Создал управляемую по телевидению авиабомбу. В лаборатории Зворыкина был разработан первый прибор ночного видения.

Умер в Принстоне, штат Нью-Джерси, США.

Александр Иванович Куприн (1870-1938) - писатель, переводчик

Здесь. Родился в Пензенской губернии. После краткой военной службы вышел в отставку, начал печататься в журналах. Получил известность как автор рассказов и повестей (наиболее известна повесть "Поединок", изданная в 1905 году). В 1918 году был арестован. Считается автором укоренившегося пренебрежительного наименования Советской России - "Совдепия". В 1919 году служил у белых, редактируя армейскую газету "Приневский край". В конце 1919 года покинул Россию вместе с остатками отступившей в Эстонию Северо-Западной армии белых.

Там. Жил в Финляндии и Франции. Написал несколько повестей и рассказов, а также автобиографический роман "Юнкера".

Снова здесь. В 1937 году по приглашению правительства СССР вернулся на Родину и вскоре умер в Ленинграде.

Матильда Феликсовна Кшесинская (1872-1971) - балерина и педагог

Здесь. Родилась в Лигове под Санкт-Петербургом. Прима-балерина Мариинского театра. Заслуженная артистка императорских театров. В 1917 году поселилась на Юге России, в 1920-м уехала из Новороссийска за границу.

Там. Жила во Франции. Вышла замуж за внука императора Александра II великого князя Андрея Владимировича. В 1929 году открыла свою балетную студию в Париже.

В 1950 году возглавила Федерацию русского классического балета в Лондоне, объединившую 15 балетных школ. Написала воспоминания, вышедшие на французском ("Воспоминания К.") и английском ("Танцуя в Петербурге") языках.

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865-1941) - писатель, поэт, литературный критик, переводчик

Здесь. Родился в Санкт-Петербурге. Один из основоположников символизма и жанра историософского романа. Пользовался популярностью как автор философских эссе о русской и мировой литературе. Автор романов, направленных против самодержавия. Приветствовал падение монархии, но не принял приход к власти большевиков.

В конце 1919 года эмигрировал в Польшу. Участвовал в антибольшевистском движении вместе со знаменитым эсером-террористом Борисом Савинковым.

Там. Жил во Франции и Италии. Пропагандировал русскую культуру за рубежом. Организовал литературно-философское общество "Зеленая лампа". Написал несколько романов.

Умер в Париже в нищете.

Владимир Владимирович Набоков (1899-1977) - писатель, литературный критик, переводчик, энтомолог

Здесь. Родился в Санкт-Петербурге. Увлекался литературой и энтомологией. В 1919 году покинул Россию.

Там. Жил в Германии, Франции, США и Швейцарии. Зарабатывал переводами. Преподавал в ряде американских университетов. В 1926 году опубликовал первый автобиографический роман "Машенька".

В 1955 году написал скандально известный роман "Лолита", который был экранизирован в 1962 году знаменитым режиссером Стэнли Кубриком. Номинирован на Нобелевскую премию по литературе (1956 год). Собрал большую коллекцию бабочек (4324 экземпляра), подаренную его вдовой университету Лозанны.

Умер в Монтрё в Швейцарии.

Илья Романович Пригожин (1917-2003) - физик и физико-химик

Здесь. Родился в Москве. В 1921 году четырехлетним ребенком вместе с семьей уехал из России.

Там. Основатель Центра по изучению сложных квантовых систем Техасского университета. Автор трудов по неравновесной термодинамике и статистической механике необратимых процессов. Автор теоремы Пригожина. С 1969 года - президент Бельгийской королевской академии наук, литературы и изящных искусств.

Лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года. Иностранный член Академии наук СССР с 1982 года.

Умер в Брюсселе.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944) - фотограф, химик, изобретатель

Здесь. Родился во Владимирской губернии. Член Императорского русского географического общества, Императорского русского технического общества, Русского фотографического общества. Автор трудов по технике фотографии.

Пионер цветной фотографии в России. В 1909 году получил поддержку императора Николая II на цветную фотосъемку России, чем и занимался до 1916 года. В 1918 году эмигрировал в Великобританию.

Там. Жил во Франции. В 1931 году знакомые вывезли часть его фотоколлекции из СССР. Несколько тысяч уникальных негативов проданы Библиотеке Конгресса США и ныне оцифрованы.

Умер в Париже.

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) - композитор, пианист, дирижер

Здесь. Родился в Новгородской губернии. Написал первый (1890 год), второй (1900) и третий (1909) фортепианные концерты, более 80 романсов. Получил известность как один из величайших пианистов мира. В конце 1917 года уехал на гастроли в Стокгольм и на следующий год остался в США.

Там. Выступал с концертами популярной классической музыки, проходившими с огромным успехом. Давал благотворительные концерты в пользу голодающих в России (1922 год), в пользу русских эмигрантов, в пользу Красной армии во время Великой Отечественной войны. Написал четвертый фортепианный концерт (1927 год). Организовал в Париже издательство "Таир".

Умер в Беверли-Хиллз, Калифорния, США.

Илья Ефимович Репин (1844-1930) - живописец и график

Здесь. Родился в Чугуеве Харьковской губернии. Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1877 года). Действительный член Императорской Академии художеств (1893 год). Получил известность как один из самых знаменитых русских художников второй половины XIX века. Автор портретов многих современников, прежде всего деятелей культуры.

В 1917 году из Петрограда уехал на дачу (усадьба Пенаты) в Куоккале (40 километров от Петрограда), в то время отошедшей к Финляндии.

Там. Вел уединенный образ жизни. От нескольких предложений переехать в СССР отказался. Умер и похоронен на своей даче.

Игорь Иванович Сикорский (1889-1972) - авиаконструктор

Здесь. Родился в Киеве. Главный конструктор Русско-Балтийского вагонного завода. Создатель первых в мире многомоторных самолетов "Русский витязь" и "Илья Муромец". В 1918 году эмигрировал в Великобританию.

Там. Жил во Франции и США. В 1923 году основал фирму собственного имени. В трудные времена Сикорского финансово выручил композитор С.В. Рахманинов. С 1939 года работал над конструированием вертолетов (начал эксперименты еще в 1908 году в России). Серийное производство вертолетов Сикорского началось уже в годы Второй мировой войны.

Умер в Истоне, штат Коннектикут, США.

Алексей Николаевич Толстой (1882-1945) - писатель

Здесь. Родился в Самарской губернии. Граф. Получил известность как автор рассказов и повестей. В 1919 году эмигрировал из России.

Там. Жил во Франции и Германии. Написал автобиографическую повесть "Детство Никиты", роман "Хождение по мукам", научно-фантастический роман "Аэлита".

Снова здесь. В 1923 году, разочаровавшись в эмиграции, переехал в СССР. Автор популярных романов "Гиперболоид инженера Гарина", "Петр I", повести "Золотой ключик, или Приключения Буратино", драматической дилогии "Иван Грозный".

Умер в Москве.

Марк Захарович Шагал (1887-1985) - художник

Здесь. Родился в Витебске. Выдающийся представитель русского авангардизма. Организовал Народное художественное училище в Витебске (1919 год). В 1922 году уехал из России.

Там. Жил в Германии, Франции и США. Автор витражей соборов в Меце и Реймсе, здания ООН в Нью-Йорке. По заказу президента Франции Шарля де Голля расписал живописный плафон зрительного зала Парижской оперы. Расписал фойе Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Награжден орденом Почетного Легиона.

Умер в Сен-Поль-де-Ванс, Прованс, Франция.

Федор Иванович Шаляпин (1873-1938) - оперный и камерный певец

Здесь. Родился в Казани. Получил известность в конце XIX века как выдающийся оперный певец (высокий бас). Участвовал в Русских сезонах С.П. Дягилева в Париже. Снимался в кино. Художественный руководитель Мариинского театра (1918-1921). Народный артист РСФСР. В 1922 году уехал на гастроли за рубеж и не вернулся. Был лишен звания Народного артиста республики (1927 год), звание возвращено в 1991 году посмертно.

Там. Давал сольные концерты и гастролировал. Командор ордена Почетного Легиона (1934 год).

Умер в Париже. Перезахоронен в Москве.