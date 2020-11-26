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26.11.2020 01:12
Рубрика: Спорт

"Локомотив" набрал третье очко в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев
Московский "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в Мадриде в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Фото: AP Photo / Manu Fernandez Фото: AP Photo / Manu Fernandez
Фото: AP Photo / Manu Fernandez
Фото: EPA
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После трех туров "Локомотив" сохранял шансы на выход из группы. Но в Мадриде команда Марко Николича не имела права проигрывать. Победа и вовсе выводила команду на второе место в группе.

Против российского клуба у мадридцев не смог выйти на поле заболевший коронавирусом уругваец Луис Суарес, ставший одним из лидеров команды за столь короткий срок. Это заметно ослабило атаку команды Диего Симеоне.

Впрочем, с первых минут "Атлетико" ринулся на штурм ворот Маринато Гилерме. И голкипер при поддержке линии обороны уже в первом тайме доказал, что способен выручать. Всего за первый тайм мадридцы нанесли 11 ударов, из которых 4 пришлись в створ.

После перерыва осада ворот российского клуба продолжилась. И какой-то момент хозяева даже радостно вскинули руки вверх после удара Коке, однако при помощи VAR арбитр встречи гол не засчитал. Итоге матч так и не выявил сильнейшего - 0:0. В другом матче группы "Бавария" переиграла "Зальцбург" - 3:1.

После четырех туров у "Баварии" стало 12 очко и команда обеспечила себе первое место группе. У "Атлетико" стало 5 очков, у "Локомотива" - 3. "Зальцбург" замыкает таблицу с одним очком. Именно с этим клубом москвичи встретятся 1 декабря.

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