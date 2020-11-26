Немецкий режиссер снял трогательную корометражку о России

Немецкий режиссер Винсент Урбан представил на суд общественности шестиминутный короткометражный фильм "В России" (In Russia), в котором на контрасте представлены наиболее запомнившиеся режиссеру визуальные образы нашей страны, в которую съемочная группа приезжала четырежды.

В картине нашлось место сногсшибательным сценам из дикой природы, запечатленным в разное время года, живописным пейзажам, быту коренных малочисленных народов, а также необычным, с точки зрения создателя, городским ландшафтам и социокультурным феноменам.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, члены съемочной группы побывали в Мурманске, Салехарде и на Байкале.

Работа над проектом заняла два года, и интригующее послание в конце ролика дает понять, что затея может быть продолжена - в каком формате, пока не известно.

Видео (18+) размещено на YouTube-канале Винсента.