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Немецкий режиссер снял трогательную корометражку о России

Новости
    26.11.2020, 13:43
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Vincent Urban Фото: youtube.com/ Vincent Urban
Фото: youtube.com/ Vincent Urban

Немецкий режиссер Винсент Урбан представил на суд общественности шестиминутный короткометражный фильм "В России" (In Russia), в котором на контрасте представлены наиболее запомнившиеся режиссеру визуальные образы нашей страны, в которую съемочная группа приезжала четырежды.

Фото: kinopoisk.ru
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В картине нашлось место сногсшибательным сценам из дикой природы, запечатленным в разное время года, живописным пейзажам, быту коренных малочисленных народов, а также необычным, с точки зрения создателя, городским ландшафтам и социокультурным феноменам.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, члены съемочной группы побывали в Мурманске, Салехарде и на Байкале.

Работа над проектом заняла два года, и интригующее послание в конце ролика дает понять, что затея может быть продолжена - в каком формате, пока не известно.

Видео (18+) размещено на YouTube-канале Винсента.

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