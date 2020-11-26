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26.11.2020,  
10:31
Текст:  Олег Корякин

NI впечатлило видео высокоманевренного учебного боя Су-35С

The National Interest впечатлил видеоролик учебного боя истребителя Су-35С.

Журнал The National Interest опубликовал статью "Это видео доказывает, что Су-35 убийца". Речь идет о ролике Минобороны РФ, демонстрирующем фрагмент тренировочного боя истребителя. Учения истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошли 11 ноября в Карелии.

Видео начинается со взлета Су-35, затем предлагается краткий обзор кабины и панорамный вид полета. Показаны здесь и некоторые фигуры пилотажа "глазами" пилота.

Как пояснили в Минобороны РФ: "летчики показали высокоманевренный воздушный бой, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника". Также экипажи практиковались во взаимодействии с силами ПВО.

"Первоначально задуманный в 1980-х годах как усовершенствованный вариант Су-27, Су-35 возник в результате исследований и разработок и поступил на вооружение в середине 2010-х годов, возможно, как самый совершенный российский истребитель для завоевания превосходства в воздухе", - пишет обозреватель Марк Эпископос.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Он напоминает, что Су-35 оснащенный сдвоенными двигателями АЛ-41Ф1С, и может похвастаться управляемым вектором тяги для дополнительной маневренности в условиях воздушного боя. Су-35 получил РЛС "Ирбис" и усовершенствованный комплекс средств электронного противодействия. Истребитель сочетает в себе маневренность с невероятно мощным и универсальным набором вооружения. Его основным оружием воздушного боя является ракета класса "воздух-воздух" малой дальности Р-74 с возможностью ведения огня вне прямой видимости. Также в его арсенале есть ракета средней дальности Р-77.

В настоящее время вооруженные силы России насчитывают около 120 серийных Су-35, еще два десятка истребителей служат в ВВС Народно-освободительной армии Китая.

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