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Рубрика: Власть

Скоро в строй

Новейший корвет ТОФ впервые выполнил пуск крылатой ракеты
Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Только что построенный корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", проходящий государственные испытания, впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской цели.
Корветы проекта 20380 станут основными морскими защитниками прибрежных зон морских акваторий России. Фото: ПАО "Амурский судоремонтный завод" Корветы проекта 20380 станут основными морскими защитниками прибрежных зон морских акваторий России. Фото: ПАО "Амурский судоремонтный завод"
Корветы проекта 20380 станут основными морскими защитниками прибрежных зон морских акваторий России. Фото: ПАО "Амурский судоремонтный завод"

Для обеспечения стрельбы было привлечено до десяти кораблей и судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения, сообщил представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 километров от боевого корабля. Накануне корвет успешно провел комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вел огонь по морскому корабельному щиту из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190.

Испытания проходят в Японском море в заливе Петра Великого. Это уже второй их этап. Первый закончен в начале октября - в ходе него на протяжении десяти дней сдаточная команда судостроителей совместно с экипажем и специалистами Тихоокеанского флота оценивали маневренные и скоростные качества корвета, работу систем и механизмов, навигационных и радиотехнических средств.

"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" построен на Амурском судостроительном заводе и стал третьим корветом в серии проекта 20380, предназначенном для ТОФ. На сегодня в составе ВМФ РФ находится шесть таких кораблей: четыре - в составе Балтийского флота, еще два - "Совершенный" и "Громкий" - в составе Тихоокеанского флота. Всего у ВМФ должно появиться 24 корабля этого проекта.

Испытания проходят в Японском море в заливе Петра Великого. Это уже второй их этап

Строительство "Алдара Цыденжапова" началось 22 июля 2015 года, стапельные работы окончены 12 сентября 2019 года, после чего корабль был выведен из цеха, поставлен в транспортно-спусковой док и спущен на воду. На сдаточную базу завода во Владивостоке корвет прибыл в июне этого года. Вскоре на корабль заселился экипаж.

Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Разработаны в КБ "Алмаз". Считается, что корветы проекта 20380 - выдающиеся корабли своего класса и основа ВМФ страны. Их многофункциональность и оснащенность позволяют осуществлять различные задачи по охране морских границ. Они предназначены для ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта, патрулирования зоны ответственности с целью блокады.

Ракета, выпущенная корветом, успешно поразила надводную мишень. Фото: mil.ru

Планируется, что корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" войдет в состав Тихоокеанского флота до конца уходящего года.

Корвет назван в честь матроса эсмина "Быстрый" Алдара Цыденжапова, который 24 сентября 2010 года предотвратил пожар в машинном отделении корабля. В тот день весь экипаж эсминца "Быстрый" находился на борту и готовился к боевому походу из Фокино (Приморский край) на Камчатку. Но утром в машинном отделении из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода вспыхнул пожар. Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. Получил сильнейшие ожоги, но смог сам выбраться из охваченного пламенем отсека. Оперативные действия Алдара и его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла взорваться и нанести мощный урон эсминцу, на котором было около 300 человек. Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. 28 сентября его не стало. Алдару оставалось служить меньше месяца. За проявленное мужество он был посмертно удостоен звания Героя России.

Арсенал

Корветы проекта 20380 станут основными морскими защитниками прибрежных зон во всех морских акваториях нашей страны. Всего планируется принять на вооружение не менее 24 кораблей этого проекта.

Корветы предназначены для ведения борьбы с надводными кораблями и субмаринами противника. Также они могут обеспечить артиллерийскую поддержку морских десантов. Отличительные особенности - многофункциональность, модульность конструкции, компактность, высокий уровень автоматизации.

Модульный принцип архитектуры кораблей этого проекта позволяет при строительстве новых и модернизации существующих устанавливать на них новые системы оружия и радиоэлектронного вооружения. Это снижает производственные затраты и обеспечивает высокий модернизационный потенциал в течение 30-летнего жизненного цикла корабля.

Фото: Вадим Савицкий /РИА Новости
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В проекте реализованы новейшие достижения по снижению заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах на основе архитектурных особенностей, в сочетании со специальными покрытиями. Корветы вполне можно назвать кораблями-невидимками.

При относительно небольшом полном водоизмещении - около 2500 тонн - корветы отличаются мощным вооружением. В частности, на них установлены противокорабельные ракетные комплексы "Уран", которые в будущем планируется заменить на "Калибры" и "Ониксы".

Артиллерийское вооружение - 100-мм автоматическая пушка А-190 "Универсал", считающаяся по своим характеристикам лучшей в мире. ПВО состоит из самых современных зенитно-ракетных комплексов "Редут" и двух шестиствольных 30-мм артустановок АК-630М.

Торпедное вооружение - два четырехтрубных аппарата "Пакет-НК" калибра 324 мм. Торпеды могут использоваться против кораблей и подводных лодок противника, они также способны перехватывать атакующие торпеды. Для более эффективной борьбы с подводными лодками корвет несет вертолет Ка-27ПЛ.

Экипаж боевого корабля - 100 человек. Дальность плавания - 4000 миль. Автономность - 15 суток. Максимальная скорость хода - 27 узлов.

Подготовил Сергей Птичкин

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