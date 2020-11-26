Новый клип Моргенштерна и Крида набрал более 6 млн просмотров

Злопыхатели и недоброжелатели могут сколько угодно изощряться в Сети в своих жалких злопыханьях, а Васьки слушают да едят: новое видео отечественных исполнителей околомузыкальных произведений в стиле "рэп" Егора Крида и Моргенштерна уже собрало только на YouTube более шести миллионов просмотров.

Из которых четыре - за первые сутки с момента премьеры, состоявшейся 24 ноября.

Ролик на трек "Веселая песенка" размещен, в частности, на канале Крида (18+).

"Моргенштерн уже не верил в выход этого клипа, но когда-то это должно было произойти. Если есть грустная, то веселая песня быть просто обязана!" - поясняет подпись к видео.

"Егор Крид и Алишер Моргенштерн покажут вам реальные кадры из будущего 2021 года (ЛОЛ). Если вдруг нас не станет - наша музыка все равно останется!" - пророчат преуспевающие молодые артисты.

"Если вдруг меня не станет, baby / Так, наверно, будет даже легче / Теперь можешь тратить мои деньги / Расскажи, какой я был *** (замечательный), детям!" - излагают исполнители на фоне апокалипсиса и тотальной разрухи.

При этом творящееся на экране пришлось по душе аудитории: соотношение отметок "нравится" / "не нравится" - 545 тысяч к 71 000.