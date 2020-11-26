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26 ноября 2020 г.

Закон Приморского края от 26 ноября 2020 года № 937-КЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Приморского края "О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2021 год"

Дата подписания 26 ноября 2020 г.
Опубликован 26 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон Приморского края от 10 сентября 2020 года № 875-КЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 ноября 2020 года

Статья 1.

Внести в статью 1 Закона Приморского края от 10 сентября 2020 года № 875-КЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2021 год" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2020, № 147, стр. 3) следующее изменение:

слова "11502 рубля" заменить словами "12119 рублей".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края О.Н.Кожемяко



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