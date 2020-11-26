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26.11.2020,  
10:38
Текст:  Антон Валагин

Шмели помогут дронам проходить в щели

Фото: USGS Bee Inventory and Monitoring Lab/Wikimedia.org Фото: USGS Bee Inventory and Monitoring Lab/Wikimedia.org
Фото: USGS Bee Inventory and Monitoring Lab/Wikimedia.org

Ученые из университета Нового Южного Уэльса изучили поведение насекомых и обнаружили, что способности шмелей ориентироваться в пространстве могут помочь в создании миниатюрных летающих роботов. Результаты исследования опубликованы Академией наук США.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Группа энтомологов наблюдала за поведением шмелей.Обладая относительно небольшим мозгом, эти насекомые безошибочно находят отверстие в преграде и меняют положение тела, чтобы проникнуть в него. Это сравнимо с тем, как человек поворачивает плечи перед тем, как войти в узкий проем.

Специалисты выяснили, что шмель "сканирует" отверстие, определяет его размеры и соответственно меняет форму тела. Ранее такое сложное поведение было отмечено лишь у животных с большой массой мозга.

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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