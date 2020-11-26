Закон Смоленской области от 26 ноября 2020 года № 161-з "О внесении изменения в статью 1 областного закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Смоленской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", на 2021 год"

Принят Смоленской областной Думой 26 ноября 2020 года
Статья 1
Внести в статью 1 областного закона от 24 сентября 2020 года № 114-3 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Смоленской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", на 2021 год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 сентября 2020 года, № 6700202009240038) изменение, заменив слова "9 460 рублей" словами "9 782 рублей".
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Смоленской области А.В.Островский
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