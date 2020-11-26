Постановление губернатора Ставропольского края от 26 ноября 2020 года № 490 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 30 октября 2020 г. № 453, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 13 ноября 2020 г. № 475 и от 17 ноября 2020 г. № 480) (далее - Изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 07 декабря 2020 года, за исключением абзацев первого - четвертого пункта 4, подпункта 5.1, пункта 6, абзацев первого - четвертого, седьмого пункта 8 и пункта 9 Изменений.

Абзацы первый - четвертый пункта 4, подпункт 5.1, пункт 6, абзацы первый - четвертый, седьмой пункта 8 и пункт 9 Изменений вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Утверждены постановлением губернатора Ставропольского края от 26 октября 2020 года № 490

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 20 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. В пункте 2:

1.1. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Работу предприятий общественного питания в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также работы предприятий общественного питания, в которых обеспечено прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 21.2 настоящего постановления), работу предприятий общественного питания по системе самообслуживания ("шведский стол"), а также реализацию продукции кинобаров (за исключением реализации продукции бесконтактными способами, в том числе с использованием автоматов по продаже товаров (вендинговых машин).".

1.2. В подпункте 2.7:

1.2.1. Подпункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:

"2.7.2. Организаций, на базах которых осуществляется подготовка членов спортивных сборных команд Ставропольского края, профессиональных спортивных клубов и используемых такими организациями физкультурно-спортивных объектов при условии загрузки данных объектов в объеме не более 25 процентов от их единовременной пропускной способности либо при условии обеспечения прохождения посетителями и работниками таких объектов процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 21.2 настоящего постановления, и организации деятельности в соответствии с методическими рекомендациями "МР 3.1/2.1.0192-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 04 июня 2020 г.".

1.2.2. Подпункт 2.7.21 изложить в следующей редакции:

"2.7.21. Организаций, на базах которых осуществляется тренировочный процесс муниципальными спортивными школами Ставропольского края, работающими по программам спортивной подготовки, и используемых такими организациями физкультурно-спортивных объектов при условии загрузки данных объектов в объеме не более 25 процентов от их единовременной пропускной способности либо при условии обеспечения прохождения посетителями и работниками таких объектов процедуры регистрации, предусмотренной подпунктом 21.2 настоящего постановления, и организации деятельности в соответствии с методическими рекомендациями "МР 3.1/2.1.0192-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 04 июня 2020 г.".

2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Установить, что в период действия режима повышенной готовности:

21.1. В отношении посетителей предприятий общественного питания осуществляется обязательная бесконтактная термометрия при входе и посетители с повышенной (37°С и выше) температурой тела в предприятие общественного питания не допускаются.

21.2. В целях оперативной рассылки гражданам уведомлений о возможном контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией, а также в целях недопущения посещения мест массового пребывания граждан лицами, имеющими положительный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию, при условии прохождения работниками и посетителями соответствующих организаций (объектов) процедуры регистрации посещения с использованием электронного сервиса государственной информационной системы Ставропольского края "Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края" (www.26gosuslugi.ru) (далее соответственно - регистрация, электронный сервис регистрации) в порядке, утверждаемом министерством промышленности, энергетики и связи Ставропольского края, осуществляется посещение:

музеев, выставочных залов;

библиотек;

театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры в закрытых помещениях;

кинотеатров (кинозалов);

предприятий общественного питания в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут;

физкультурно-спортивных объектов, указанных в подпунктах 2.7.2 и 2.7.21 настоящего постановления (при условии обеспечения прохождения посетителями и работниками таких объектов процедуры регистрации, предусмотренной настоящим подпунктом);

закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов и организаций, указанных в подпункте 2.7.4 настоящего постановления.".

3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Запретить в период действия режима повышенной готовности:

22.1. Нахождение лиц, не достигших возраста 14 лет, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), иных развлекательных досуговых заведений без сопровождения родителей или иных законных представителей.

22.2. Нахождение лиц, не прошедших регистрацию, в объектах и организациях, указанных в подпункте 21.2 настоящего постановления.".

4. Дополнить пунктом 45 следующего содержания:

"45. Руководителям объектов и организаций, указанных в подпункте 21.2 настоящего постановления, в период действия режима повышенной готовности обеспечить:

45.1. Присоединение к электронному сервису регистрации через оператора системы - государственное казенное учреждение Ставропольского края "Краевой центр информационных технологий" в соответствии с Регламентом функционирования электронного сервиса регистрации, утверждаемым министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

45.2. Размещение полученного после присоединения к электронному сервису регистрации QR-кода на входе в соответствующие объекты или организации.

45.3. Контроль прохождения работниками и посетителями процедуры регистрации.".

5. В пункте 6:

5.1. Абзац первый подпункта 6.3 дополнить словами ", с 27 ноября по 10 декабря 2020 года включительно".

5.2. Дополнить подпунктом 6.6 следующего содержания:

"6.6. Граждан при посещении в период действия режима повышенной готовности объектов и организаций, указанных в подпункте 21.2 настоящего постановления, предъявлять при входе сообщение с цифровым кодом, полученным гражданином посредством электронного сервиса регистрации в соответствии с Регламентом функционирования электронного сервиса регистрации, утверждаемым министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.".

6. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.12 следующего содержания:

"9.12. В отношении работников, не переведенных на дистанционную работу, обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха, предусматривающий при наличии такой возможности гибкий график прибытия (убытия) на рабочее (служебное) место, позволяющий избежать скопления работников на территориях и в помещениях, занимаемых организацией.".

7. В абзаце четвертом пункта 11 слова "требования, установленного" заменить словами "требований, установленных".

8. Дополнить пунктом 211 следующего содержания:

"211. Министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края обеспечить:

211.1. Функционирование электронного сервиса регистрации.

211.2. Присоединение к электронному сервису регистрации объектов и организаций, указанных в подпункте 21.2 настоящего постановления.

211.3. Регистрацию посредством электронного сервиса регистрации работников и посетителей объектов и организаций, указанных в подпункте 21.2 настоящего постановления.

211.4. Совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края направление информации о выявленных посредством электронного сервиса регистрации очагах коронавирусной инфекции, а также о лицах, имеющих положительный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию и не соблюдающих режим самоизоляции, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю для принятия мер в соответствии с его компетенцией.

211.5. Совместно с министерством культуры Ставропольского края, министерством физической культуры и спорта Ставропольского края и комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию проведение разъяснительной работы по вопросам о присоединении к электронному сервису регистрации и порядке его использования.".

9. Дополнить пунктом 241 следующего содержания:

"241. Поручить руководителям органов государственной власти Ставропольского края, руководителям государственных органов Ставропольского края, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, а также руководителям учреждений, подведомственных данным органам, и рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, отказаться от организации и проведения мероприятий с очным присутствием граждан, посвященных празднованию Нового года.".







