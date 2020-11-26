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26.11.2020,  
15:44
Текст:  Александр Степанов

В Белом море провели пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря провел фрегат "Адмирал Горшков". Как сообщили в Минобороны РФ, испытательная стрельба проводилась по мишени в Баренцевом море.

Там отметили, очередная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" велась по сложной мишенной позиции. Ракета преодолела 450 километров, и поразила цель в Баренцевом море. Пуск ракеты проводился в рамках испытаний новых видов вооружения. Военное ведомство опубликовало также видео нового испытательного пуска "Циркон". В ролике показан старт ракеты с фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из Белого моря​​​. Максимальная скорость ракеты превысила 8 Махов - около 9,5 километров в час.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Как ранее сообщал ТАСС, в ходе стрельб планировалось поразить мишень, имитирующую корабль условного противника.

Как сообщала "Российская газета", предыдущие испытания гиперзвуковой ракеты прошли в начале октября. Тогда "Циркон" успешно поразил цель на расстоянии 450 километров. Скорость полета достигала 8 Махов, высота - 28 километров. Тогда же пуск впервые показали на видео.

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