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Текст:   Марина Трубилина 
23:32 26.11.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 268(8322)

Взыскательная публика

Покупатели выигрывают 95% исков к застройщикам

Усовершенствовать порядок досудебного урегулирования споров дольщиков с застройщиками, составить перечень критически важных недостатков жилых зданий и ужесточить требования к специалистам, которые проводят экспертизу новостроек предложили участники круглого стола в Совете Федерации.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Большинство покупателей не обладают знаниями в области строительства и при приемке квартир пользуются услугами специализирующихся на этом вопросе экспертов или юристов. Самые частые недостатки, с которыми сталкиваются дольщики, - некачественная установка окон, недостаточная шумоизоляция, кривой пол и косые стены. Эти недостатки не носят масштабный характер и их можно устранить и без суда, отметил член СФ Олег Мельниченко. Однако действия дольщиков нередко направлены не на их устранение, а на обогащение. Сумма взысканных судом неустоек и штрафов иногда в полтора раза превышает стоимость квартиры, отметил он.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков отметил, что 95% дел в строительной сфере завершаются судебным решением в пользу потребителя, что говорит о том, что застройщики объективно нарушают права потребителя. Для сравнения, в сфере коммунальных услуг граждане оказываются правы в 79% случаев, в сфере медуслуг - в 76%. За последние 5 лет дольщик в среднем взыскивал около 320 тысяч рублей, что на порядок меньше стоимости квартиры.

Сумма взысканных судом неустоек и штрафов иногда в полтора раза превышает стоимость квартиры

Необходимо определить действительно важные критерии, которые влияют на качество строительства, и не путать их с документами технического регулирования, которые созданы для того, чтобы проектировать и строить здания, считает замглавы минстроя Дмитрий Волков. Это помешает недобросовестным посредникам зарабатывать на неприемке квартир.

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