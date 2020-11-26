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26 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Волгоградской области от 26 ноября 2020 года № 745 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 25 ноября 2020 г. постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующее изменение:

абзац седьмой подпункта 3.3 пункта 3 после слов "29 ноября 2020 г." дополнить словами ", с 30 ноября по 13 декабря 2020 г.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин



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