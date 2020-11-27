Новости

В Мытищи пришел бурый медведь 17:02
С 27 ноября москвичи могут наблюдать за МКС 16:57
Мурашко: Нет смысла вводить масочный режим во всей стране 16:48
Генпрокурор поручил проверить борьбу с наркотиками в школах и вузах 16:44
В Москву придет снежный антициклон "Сибиряк" 16:40
Учитель из Нальчика после ссоры со стрельбой попал в реанимацию 16:39
Медики получат декабрьские выплаты досрочно 16:37
Абрамченко: Агропром показал рост даже в условиях пандемии 16:30
В Эрмитаже сделают заготовки для копии гробницы Александра Невского 16:26
В Миннеаполисе неизвестные снесли памятник Джорджу Вашингтону 16:21
Лукашенко: При новой Конституции я президентом работать уже не буду 16:09
В РФ предложили запретить взыскание по долгам более четверти пенсии 16:08
Регионы отчитаются о готовности к проведению вакцинации 16:02
В Якутске арестован ректор агротехнологического университета 15:47
Лукашенко рассказал о новой Конституции и планах Запада в отношении Беларуси 15:41
Джуд Лоу знал о пандемии еще в 2011 году 15:38
Лукашенко: Я сторонник новой Конституции 15:36
Под Владимиром столкнулись грузовик и бензовоз 15:34
Вирусолог: Прививка от гриппа не мешает вакцинации от COVID-19 15:31
Венгрия получила образцы российской вакцины "Спутник V" 15:27
В МО РФ напомнили Германии, к чему приводили переговоры "с позиции силы" 15:26
В Новгородской области крысы будут выявлять онкологические заболевания 15:19
Шойгу поздравил морскую пехоту с 315-летием 15:09
В Москве устраняют скопления мыльной пены на реке Яузе 15:08
Ведущая шоу "Час суда" Елена Дмитриева осуждена за мошенничество 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 16:30
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Агропром показал рост даже в условиях пандемии

Текст: Алексей Дуэль

Региональные операторы по обращению с отходами, лесники и аграрии смогли успешно пройти сложный период пандемии. Такое мнение высказала в интервью каналу "Россия 24" вице-премьер Виктория Абрамченко.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Абрамченко: Объем агроэкспорта может достичь 27 млрд долларов

"Региональные операторы получили государственную поддержку для того, чтобы не произошло мусорных коллапсов, - сказала Виктория Абрамченко. - Я считаю, что здесь мы справились в условиях пандемии. Агропромышленный комплекс в 2020 году показал рост выше 4%, это практически единственная отрасль, которая показывает рост. И я хочу наших аграриев за это поблагодарить, это была непростая тоже история. Вы помните, как нам не хватало гречки, когда был этот массовый ажиотажный спрос. И потом была история с сахаром, нужно было стабилизировать цены, нужно было перестроить всю логистику между субъектами РФ".

Также вице-премьер отметила лесников. По ее оценке, они справились со своей задачей. Зона контроля при лесных пожарах - то есть территория, на которой тушение огня может быть признано нецелесообразным по экономическим соображениям - была сокращена на 92 миллиона гектаров, сообщила Виктория Абрамченко. Удалось существенно сократить площадь, пройденную огнем. Скорость реакции на начинающиеся пожары возросла.

"Поэтому я считаю, что по моему блоку мы смогли удержать ситуацию, и прошли ее очень хорошо", - заключила вице-премьер.

Экономика АПК Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Лесные пожары Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин проведет пресс-конференцию с элементами Прямой линии
Медики получат декабрьские выплаты досрочно
Шойгу объявил о начале массовой вакцинации в войсках от COVID-19
Российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
Венгрия получила образцы российской вакцины "Спутник V"
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года