Абрамченко: Агропром показал рост даже в условиях пандемии

Региональные операторы по обращению с отходами, лесники и аграрии смогли успешно пройти сложный период пандемии. Такое мнение высказала в интервью каналу "Россия 24" вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Региональные операторы получили государственную поддержку для того, чтобы не произошло мусорных коллапсов, - сказала Виктория Абрамченко. - Я считаю, что здесь мы справились в условиях пандемии. Агропромышленный комплекс в 2020 году показал рост выше 4%, это практически единственная отрасль, которая показывает рост. И я хочу наших аграриев за это поблагодарить, это была непростая тоже история. Вы помните, как нам не хватало гречки, когда был этот массовый ажиотажный спрос. И потом была история с сахаром, нужно было стабилизировать цены, нужно было перестроить всю логистику между субъектами РФ".

Также вице-премьер отметила лесников. По ее оценке, они справились со своей задачей. Зона контроля при лесных пожарах - то есть территория, на которой тушение огня может быть признано нецелесообразным по экономическим соображениям - была сокращена на 92 миллиона гектаров, сообщила Виктория Абрамченко. Удалось существенно сократить площадь, пройденную огнем. Скорость реакции на начинающиеся пожары возросла.

"Поэтому я считаю, что по моему блоку мы смогли удержать ситуацию, и прошли ее очень хорошо", - заключила вице-премьер.