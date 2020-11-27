Абрамченко: Запрет вывоза круглого лесного материала - историческое событие

Запрет на вывоз круглого и грубо обработанного леса хвойных пород, а также грубо обработанных лесоматериалов ценных лиственных пород: дуба, бука, ясеня - на экспорт - историческое для России событие. Такое мнение высказала в интервью каналу "Россия 24" вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Заготавливать лес далеко от мест переработки очень сложно и дорого, - сказала Виктория Абрамченко. - Мы за все эти годы, когда лес рубили и продавали его в круглом виде или грубо обработанном, вырубили все экономически привлекательные делянки. И теперь для того чтобы лесопромышленникам заготовить необходимый объем, нужно существенно вкладываться".

В первую очередь нужно строить лесные дороги, объяснила вице-премьер, ссылаясь на информацию от представителей отрасли.

По экспертным оценкам, объем "серой" лесосеки составляет 13 млн кубометров, уточнила Виктория Абрамченко.

"Этот лес мог бы остаться внутри страны и пойти на переработку, на глубокую переработку, - подчеркнула вице-премьер. - Он едет в грубо обработанном виде за рубеж, и там его стоимость резко возрастает. Вот это мы сегодня запрещаем. С 2022 года вывоза круглого леса из Российской Федерации не будет, потому что для нас, как для страны, это больше не товар. Мы не можем себе это позволить - вывозить круглый лес. Мы будем перерабатывать лес внутри страны".

Быстрая победа на "серыми" лесорубами станет возможна с введением в строй системы "ЛесЕГАИС", объяснила Виктория Абрамченко. На первом этапе она позволит проследить всю цепочку движения древесины, начиная от лесосеки.

"Вторая, системная задача - сделать большую информационную систему в лесу, наконец-то систему учета, - обрисовала перспективы вице-премьер. - Практически через несколько дней после совещания у президента, правительство утвердило дорожную карту. Это огромный системный документ, где есть блок нормативного регулирования, блок технологических решений и блок организационно-технических решений, которые нужны для того, чтобы обеспечить цели, поставленные президентом: декриминализация и развитие (лесной отрасли)".