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27 ноября 2020 г.

Указ главы Республики Адыгея от 24 ноября 2020 года № 176 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года N 27 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 24 ноября 2020 г.
Опубликован 27 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), ноябрь) следующие изменения:

1) в пункте 7 слова "по 29 ноября 2020 года" заменить словами "по 24 января 2021 года";

2) подпункт 1 пункта 9 после слов "по 29 ноября 2020 года" дополнить словами ", с 30 ноября по 13 декабря 2020 года, с 14 по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, с 11 по 24 января 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов



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