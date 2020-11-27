Басманный суд арестовал бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко

Как минимум до 25 января пробудет в СИЗО бывший замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. Ходатайство следствия о заключении под стражу в недавнем прошлом высокопоставленного чиновника тюремного ведомства удовлетворил в пятницу Басманный суд Москвы.

По версии следствия, Максименко в 2018 году проводил финансовые махинации со строительством и ремонтом объектов пенитенциарной системы. В рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" было выделено значительное количество средств. Следователи считают, что Максименко злоупотребил полномочиями, в итоге неясна судьба бюджетных 2,1 миллиарда рублей. При этом 14 объектов, на которые были выделены эти деньги, не были достроены.

Отмечается, что Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт, при этом привлеченная строительная компания "заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения".

Ущерб, нанесенный действиями чиновника, предварительно оценен в сумму свыше 189 млн рублей. Были подсчитаны дополнительные затраты на строительство недостроенных объектов и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов.