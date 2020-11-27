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27.11.2020 15:53
Рубрика: Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко

Текст: Иван Егоров, Иван Петров
Как минимум до 25 января пробудет в СИЗО бывший замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. Ходатайство следствия о заключении под стражу в недавнем прошлом высокопоставленного чиновника тюремного ведомства удовлетворил в пятницу Басманный суд Москвы.

По версии следствия, Максименко в 2018 году проводил финансовые махинации со строительством и ремонтом объектов пенитенциарной системы. В рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" было выделено значительное количество средств. Следователи считают, что Максименко злоупотребил полномочиями, в итоге неясна судьба бюджетных 2,1 миллиарда рублей. При этом 14 объектов, на которые были выделены эти деньги, не были достроены.

Бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко грозит десять лет тюрьмы

Отмечается, что Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт, при этом привлеченная строительная компания "заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения".

Ущерб, нанесенный действиями чиновника, предварительно оценен в сумму свыше 189 млн рублей. Были подсчитаны дополнительные затраты на строительство недостроенных объектов и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

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