Чернышенко: Врачам организуют бесплатные поездки на такси

В регионах с наиболее сложной ситуацией по вопросам коронавируса для врачей будут организованы бесплатные поездки на такси. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Для этого разработан механизм централизованного финансирования услуг такси для поездок участковых врачей к пациентам на дому. Проект будет апробирован в пилотном режиме в регионах, где наиболее остро стоят вопросы как распространения коронавирусной инфекции, так и есть сложности с оказанием помощи пациентам. Обеспечить реализацию данной меры вице-премьер поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву.

"Перечень субъектов, а также финансовую потребность составляет Минцифры, исходя из обобщенных данных Минздрава, ОНФ и данных регионов. Достигнуты договоренности с крупнейшими операторами такси, рассчитываем, что далее к системе присоединятся другие, в том числе региональные перевозчики", - отметил Чернышенко.

Дежурные участковые будут указывать начальный или уже по итогам конечный адрес дежурства. Во время смены машина с врачом будет следовать по запланированным адресам в течение дня.