Дозвониться до работающих с COVID-19 медучреждений можно будет бесплатно

На номера медучреждений, которые работают с коронавирусом, можно будет дозвониться бесплатно. Проработать и обеспечить такую возможность вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре и операторам связи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.

"Для повышения качества коммуникации населения с медицинскими учреждениями в период пандемии Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России совместно с операторами связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с ковидом", - говорится в сообщении.

О том, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений, вице-премьер сообщил 18 ноября на совещании у президента России Владимира Путина.

В рамках этой работы на госуслугах уже организован сервис, где можно сообщить о проблеме дозвона до медучреждений, а также будет организован единый номер по вопросам коронавируса - 112.