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27.11.2020 17:43
Рубрика: Экономика

Дозвониться до работающих с COVID-19 медучреждений можно будет бесплатно

Текст: Ирина Алпатова
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

На номера медучреждений, которые работают с коронавирусом, можно будет дозвониться бесплатно. Проработать и обеспечить такую возможность вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре и операторам связи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чернышенко: Через портал госуслуг можно сообщить о проблеме с вызовом медиков

"Для повышения качества коммуникации населения с медицинскими учреждениями в период пандемии Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России совместно с операторами связи обеспечить возможность бесплатных звонков на номера медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с ковидом", - говорится в сообщении.

О том, что правительство совместно с операторами связи оперативно займется проблемой дозвона россиян до медицинских учреждений, вице-премьер сообщил 18 ноября на совещании у президента России Владимира Путина.

В рамках этой работы на госуслугах уже организован сервис, где можно сообщить о проблеме дозвона до медучреждений, а также будет организован единый номер по вопросам коронавируса - 112.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Пандемия коронавируса COVID-19

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