Гоиспытания снайперского комплекса "Уголек" начнутся в 2021 году

В конце 2021 года запланировано начало государственных испытаний нового российского снайперского комплекса "Уголек".

- Сейчас изготавливаются опытные образцы комплекса для предварительных испытаний. Особенностью "Уголька" является использование только российских комплектующих, боеприпасов и прицелов, - рассказал РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Ранее главный конструктор боевой экипировки ЦНИИточмаш (подразделение Ростеха) Игорь Некрасов рассказал, что в рамках работ по программе "Уголек" планируется создать новые пороха и патроны стандарта НАТО (.308 и .338), а также новые винтовки и прицелы.

Основной снайперской винтовкой Вооруженных сил РФ является принятая на вооружение полвека назад СВД. Ряд силовых структур используют винтовку Т-5000 "Точность", другие комплексы закупаются небольшими партиями.

По данным из открытых источников, в рамках ОКР "Уголек" испытываются шесть винтовок различных систем: по две от ЦКИБ, ЦНИИточмаш и "Калашникова". Главным отличием нового комплекса от СВД будет дальность прицельной стрельбы. Если винтовка Драгунова предназначена для поражения целей на дистанции 500-800 метров, то "Уголек" разрабатывается для работы на расстоянии от 800 м.