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27 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Хабаровского края от 26 ноября 2020 года № 130 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за III квартал 2020 г."

Дата подписания 26 ноября 2020 г.
Опубликован 27 ноября 2020 г.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 07 мая 2013 г. № 282 "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае" постановляю:

1. Установить величину месячного прожиточного минимума в расчете на душу населения в Хабаровском крае за III квартал 2020 г.: (рублей)

в среднем на душу населения по Хабаровскому краю в том числе по социально-демографическим группам: 15 569

- для трудоспособного населения - 16 510

- для пенсионеров - 12 491

- для детей - 16 580.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Хабаровского края от 24 августа 2020 г. № 90 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за II квартал 2020 г.".

Врио Губернатора М.В.Дегтярев



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