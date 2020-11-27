Закон Ивановской области от 25 ноября 2020 года № 73-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Ивановской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Ивановской области на 2021 год"

Принят Ивановской областной Думой 24 ноября 2020 года

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления величины прожиточного минимума пенсионера в Ивановской области на 2021 год.

Статья 1.

Внести в статью 1 Закона Ивановской области от 25.09.2020 № 58-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Ивановской области на 2021 год" изменение, заменив слова "9037 рублей" словами "9521 рубля".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







