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27.11.2020 11:33
Рубрика: Власть

Матвиенко: Страны СНГ в числе первых получат российскую вакцину от COVID-19

Текст: Галина Мисливская

Партнеры России по СНГ получат российские вакцины от коронавируса в числе первых, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета МПА СНГ.

Фото: ТАСС
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"Мы понимаем, что ключевым фактором для преодоления распространения инфекции, для возвращения к нормальной жизни станет массовое вакцинирование", - сказала она.

Глава Совфеда напомнила, что в России уже зарегистрированы две отечественные вакцины и на подходе третья.

"Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России, наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых", - заявила Матвиенко.

Она добавила, что "сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин".

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