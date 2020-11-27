Матвиенко: Страны СНГ в числе первых получат российскую вакцину от COVID-19

Партнеры России по СНГ получат российские вакцины от коронавируса в числе первых, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета МПА СНГ.

"Мы понимаем, что ключевым фактором для преодоления распространения инфекции, для возвращения к нормальной жизни станет массовое вакцинирование", - сказала она.

Глава Совфеда напомнила, что в России уже зарегистрированы две отечественные вакцины и на подходе третья.

"Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России, наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых", - заявила Матвиенко.

Она добавила, что "сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин".