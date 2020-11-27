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Меган Фокс подала на развод с актером из "Беверли-Хиллз"

Новости
    27.11.2020, 12:39
Текст:   Олег Усков

34-летняя американская актриса и модель Меган Фокс, звезда "Трансформеров" и Эйприл из новых "Черепашек-ниндзя", всё-таки твердо решила расстаться с 47-летним американским же актером Брайаном Остином Грином. Которого мы в первую очередь помним как Дэвида Сильвера из "Беверли-Хиллз, 90210".

Фото: kinopoisk.ru
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Пара была в браке десять лет, в процессе обзаведясь множеством детей - сыновьями в возрасте от четырех до восьми лет.

Как передает EW, на этот раз все серьезно - документы уже в суде. А перед тем многодетная мать публично выходила в свет со своим новым спутником - тридцатилетним белым техасским рэпером Machine Gun Kelly: пара демонстративно прошагала по красной ковровой дорожке American Music Awards 2020.

По имеющимся сведениям, Грин свое согласие на развод дал. И подтвердил, что они с супругой разъехались еще в мае, когда Фокс была замечена в связи с рэпером.

Фото: twitter.com/ WiCnet
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Представители сторон от комментариев к ситуации уклонились.

Грин и Фокс познакомились в 2004-м на съемках, когда девушке было восемнадцать. Пара встречалась два года, прежде чем обручиться. В 2009-м молодые расстались, но после опять сошлись и поженились. В 2015-м Фокс подала на развод, но узнав, что беременна, передумала. А потом передумала передумывать. И так далее.

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