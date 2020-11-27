Мурашко: Нет смысла вводить масочный режим во всей стране

Масочный режим не имеет смысла вводить на всей территории России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в пятницу, 27 ноября во время пресс-подхода в Венгрии. Его вводят на своих территориях губернаторы, для этого издается постановление, пояснил министр, подчеркнув, что решения о закрытии объектов социальной инфраструктуры, а также о введении ограничительных мер также принимают на уровне глав регионов.

Мурашко отметил, что наиболее эффективной мерой по предотвращению распространения коронавируса стали ограничения на поездки граждан за рубеж. "Коронавирус распространяется при перемещении граждан - этому процессу был поставлен барьер", - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, министр здравоохранения не исключил возможности локализации части производства вакцины "Спутник V" в Венгрии. Россия готова передать технологию производства через Российский фонд прямых инвестиций, следует из его слов.