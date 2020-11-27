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27 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Мурманской области от 25 ноября 2020 года № 188-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 16.10.2020 № 164-ПГ"

В целях обеспечения права граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции, на оформление и оплату листков нетрудоспособности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", на основании подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП, предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 25.11.2020 № 108 постановляю:

внести в пункт 1 постановления Губернатора Мурманской области от 16.10.2020 № 164-ПГ "О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше" (в редакции постановления Губернатора Мурманской области от 11.11.2020 № 177-ПГ) изменения, дополнив новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания:

"с 27.11.2020 по 10.12.2020 включительно;

с 11.12.2020 по 24.12.2020 включительно.".

Врио Губернатора Мурманской области О.Демченко



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