Награждение победителей конкурса "СМИротворец" покажут в прямом эфире

Новости

В регионах РФ вводится единый телефонный номер по коронавирусу 122 14:17
Лукашенко гарантировал доплаты за работу с ковидными больными 14:13
В Ингушетии обстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной 14:10
"Ласточкино гнездо" примет первых посетителей в январе 14:00
Певица Караулова впервые прокомментировала конфликт с Бузовой 13:58
Вирусолог рассказал, кто может стать испытателем вакцины "ЭпиВакКорона" 13:56
Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" стартует в 2021 году 13:40
Нововоронежскую АЭС починили после аварийного отключения 13:38
За год по трассе М-11 проехало более девяти миллионов автомобилей 13:29
В честь Антона Ельчина назвали корабль в "Стартреке" 13:21
Врачи смогут лечить людей с помощью цифровых двойников 13:20
В Москве женщину ранили ножом в шею 13:19
Курсанты из Перми создали сервис для трудоустройства людей с инвалидностью 13:18
Подмосковная полиция предупредила граждан о телефонных мошенниках 13:10
Польша выдаст дополнительные транзитные разрешения автоперевозчикам из РФ 13:06
Музеи в TikTok собрали более двух миллионов просмотров 12:59
В Петербурге нашли одно из первых стихотворений Бориса Гребенщикова 12:55
Шведская королевская семья заболела коронавирусом 12:55
Уральским компаниям порекомендуют отменить корпоративы 12:53
Омоновец cпас женщину с ребенком от стаи бездомных собак 12:51
Шойгу: Соединения ВДВ нового типа стали в шесть раз мобильнее 12:51
В Ростовской области приемные родители избивали детей за "лишнюю еду" 12:49
Оксана Акиньшина сыграет в новом сериале "Контейнер" суррогатную мать 12:47
Девятка футболистов рвется в "Первую пятерку" 12:46
В Нижегородской области могут построить платный мост через Оку 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 12:51
Рубрика: Общество

Награждение победителей конкурса "СМИротворец" покажут в прямом эфире

Впервые в связи с необходимостью соблюдения противоэпидемиологических мер мероприятие пройдет с акцентом на онлайн-формат.

Лауреатов XII Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений назовут в Москве 30 ноября. Торжественная церемония состоится в столичном концертном зале Arbat Hall, трансляция будет доступна по ссылке на youtube-канале.

Лауреатов конкурса поздравят популярные этно-фолк-коллективы, входящие в мировые музыкальные чарты: "Отава Ё" из Санкт-Петербурга, Oduchu из Тувы, Juna из Казани, Yarga Sound System из Петрозаводска и другие.

"Награждение "СМИротворцев" - событие, которого с нетерпением ждут все участники конкурса. Это всегда яркий, запоминающийся праздник с участием лучших этнических коллективов и уникальной режиссурой. Однако в этом году мы вынуждены максимально сократить число очных участников, чтобы соблюсти все необходимые меры противоэпидемиологической безопасности, - говорит Маргарита Лянге, руководитель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики. - Тем не менее мы постарались создать все условия для того, чтобы наши виртуальные гости смогли почувствовать атмосферу "СМИротворца" через трансляцию в интернете. Всем нам в этом году приходится работать в необычных условиях. Но уверена, трудности и ограничения лишь стимулируют настоящих профессионалов. И формат онлайн - не помеха для нашей общей радости и гордости за победителей!"

"СМИротворец-2020" собрал рекордное количество участников из всех восьми федеральных округов России - 1378. Экспертный совет рассмотрел свыше 14 000 материалов. В шорт-листы конкурса вошло 152 СМИ и блогов из 50 регионов страны. За двенадцатилетнюю историю конкурса "СМИротворец" это самый длинный "короткий список". По итогам голосования жюри определено 37 победителей из 24 регионов страны в номинациях "Печать", "Телевидение", "Радио", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Блоги", "Поколение мультимедиа" и "Нация победителей" (специальная номинация, учрежденная в честь 75-летия Победы).

Справка

Конкурс "СМИротворец-2020" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

"Российская газета" - официальный информационный партнер конкурса

Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Мишустин упростил участие малого бизнеса в закупках госкорпораций
Эксперимент: Электронные паспорта начнут вводить в Москве до декабря 2021 года
МИД: Позиция Санду по Приднестровью подрывает процесс урегулирования
Российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
Денис Мантуров: Будем выпускать в год более 70 самолетов МС-21
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники