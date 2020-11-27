Награждение победителей конкурса "СМИротворец" покажут в прямом эфире

Впервые в связи с необходимостью соблюдения противоэпидемиологических мер мероприятие пройдет с акцентом на онлайн-формат.

Лауреатов XII Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений назовут в Москве 30 ноября. Торжественная церемония состоится в столичном концертном зале Arbat Hall, трансляция будет доступна по ссылке на youtube-канале.

Лауреатов конкурса поздравят популярные этно-фолк-коллективы, входящие в мировые музыкальные чарты: "Отава Ё" из Санкт-Петербурга, Oduchu из Тувы, Juna из Казани, Yarga Sound System из Петрозаводска и другие.

"Награждение "СМИротворцев" - событие, которого с нетерпением ждут все участники конкурса. Это всегда яркий, запоминающийся праздник с участием лучших этнических коллективов и уникальной режиссурой. Однако в этом году мы вынуждены максимально сократить число очных участников, чтобы соблюсти все необходимые меры противоэпидемиологической безопасности, - говорит Маргарита Лянге, руководитель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики. - Тем не менее мы постарались создать все условия для того, чтобы наши виртуальные гости смогли почувствовать атмосферу "СМИротворца" через трансляцию в интернете. Всем нам в этом году приходится работать в необычных условиях. Но уверена, трудности и ограничения лишь стимулируют настоящих профессионалов. И формат онлайн - не помеха для нашей общей радости и гордости за победителей!"

"СМИротворец-2020" собрал рекордное количество участников из всех восьми федеральных округов России - 1378. Экспертный совет рассмотрел свыше 14 000 материалов. В шорт-листы конкурса вошло 152 СМИ и блогов из 50 регионов страны. За двенадцатилетнюю историю конкурса "СМИротворец" это самый длинный "короткий список". По итогам голосования жюри определено 37 победителей из 24 регионов страны в номинациях "Печать", "Телевидение", "Радио", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Блоги", "Поколение мультимедиа" и "Нация победителей" (специальная номинация, учрежденная в честь 75-летия Победы).

Справка

Конкурс "СМИротворец-2020" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

"Российская газета" - официальный информационный партнер конкурса