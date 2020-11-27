Более 90 москвичей старшего поколения присоединились к проекту "Сказки внукам"

Более 90 москвичей старшего поколения присоединились к проекту по записи видеосказок для детей. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Среди участников есть известные москвичи, например, Николай Дроздов, Анна Шатилова, Александр Журбин, Алексей Фатеев и Игорь Письменный и другие. Всего участниками проекта было записано 119 сказок, 80 из которых уже доступны для просмотра на YouTube-канале департамента. Как отмечают в пресс-службе, участники проекта сами выбирали литературное произведение. Так, ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов выбрал произведения Корнея Чуковского "Айболит" и "Телефон". Диктор Центрального телевидения и Гостелерадио Анна Шатилова прочитала две сказки Виталия Бианки - "Лесной колобок - колючий бок" и "Теремок". Актер театра и кино Валерий Данилин рассказал сказку о "Мужике и медведе", композитор Александр Журбин прочитал начало поэмы "Руслан и Людмила". Участники проекта порой играли по ролям, использовали в качестве антуража народные поделки и многое другое. В ближайшее время в Сети появится еще больше роликов с известными деятелями культуры и искусств.

Присоединиться к проекту "Сказки внукам" могут все желающие москвичи старшего поколения. Для этого достаточно позвонить в любой из "Моих социальных центров", номера которых размещены на сайте департамента.