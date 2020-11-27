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27.11.2020 10:25
Рубрика: Экономика

"Яндекс.Карты" стали показывать загруженность станций метро

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москвичи могут заранее узнать, насколько загружены станции столичного метро. Новый сервис поможет переждать час пик или выбрать менее загруженный маршрут.

Новый сервис в московском метро расскажет о загруженности вагонов

Обстановку в метро можно посмотреть в веб-версии или мобильном приложении "Яндекс.Карт" - на iOS и Android. Достаточно построить маршрут или выбрать станцию и на карте появится загруженность, обозначенная цветовыми индикаторами. К примеру, зеленый цвет обозначает наименьшее число людей на станции, оранжевый - среднее. Красным отмечены многолюдные станции, где будет сложно соблюдать социальную дистанцию.

Карты определяют загруженность с помощью специального алгоритма - он учитывает плотность сигналов GPS около станции. "Помимо этого, в разработке новой функции помогали и сами пользователи - они оценивали количество людей на станции, когда передвигались по метро. На основе их ответов была построена модель машинного обучения, которая определяет загруженность", - отметили в пресс-службе.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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