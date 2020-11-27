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27.11.2020 15:39
Рубрика: Общество

Массовая бесплатная вакцинация от коронавируса в Москве начнется в ближайшее время

Текст: Ирина Огилько
Инфраструктура Москвы полностью готова к проведению массовой вакцинации населения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: АФК "Система"/ТАСС
Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" стартует в 2021 году

"Мы готовы к массовой вакцинации, у нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками и так далее, и необходимым персоналом", - сказал Собянин. По его словам, для координации процесса создана электронная система для свободной записи горожан, в целом власти города находятся "на низком старте". Мэр сказал, что 20 тысяч москвичей, принявших участие в испытаниях препарата, не имеют осложнений и чувствуют себя хорошо.

11 августа была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса - "Спутник V". Ее разработали в центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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