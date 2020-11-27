Памяти Виталия Владимировича Круглика

27 ноября 2020 года скончался депутат Воронежской областной Думы Круглик Виталий Владимирович.

Виталий Владимирович родился 21 января 1958 года в селе Руди Дондушенского района Республики Молдова.

Окончил Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова. Получил специальность - инженер-электромеханик.

Трудовую деятельность начал электромехаником на предприятии в г. Кандалакша Мурманской области. С 1985 года работал на предприятиях Республики Молдова.

С 2009 года был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОДИМЕКС-Сахар" (Воронежская область).

В 2018 году Указом Президента Российской Федерации Виталий Владимирович Круглик за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Виталий Владимирович был талантливым руководителем, настоящим патриотом своей страны. Его всегда отличали активная гражданская позиция, искренняя забота о людях, государственный подход к делу.

Депутатский корпус Воронежской областной Думы выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича.

Светлая память о Виталии Владимировиче сохранится в наших сердцах.

Председатель Воронежской областной Думы В.И. Нетесов, депутатский корпус Воронежской областной Думы