Памяти Виталия Владимировича Круглика

Виталий Владимирович родился 21 января 1958 года в селе Руди Дондушенского района Республики Молдова.
Окончил Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова. Получил специальность - инженер-электромеханик.
Трудовую деятельность начал электромехаником на предприятии в г. Кандалакша Мурманской области. С 1985 года работал на предприятиях Республики Молдова.
С 2009 года был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОДИМЕКС-Сахар" (Воронежская область).
В 2018 году Указом Президента Российской Федерации Виталий Владимирович Круглик за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Виталий Владимирович был талантливым руководителем, настоящим патриотом своей страны. Его всегда отличали активная гражданская позиция, искренняя забота о людях, государственный подход к делу.
Депутатский корпус Воронежской областной Думы выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича.
Светлая память о Виталии Владимировиче сохранится в наших сердцах.
Председатель Воронежской областной Думы В.И. Нетесов, депутатский корпус Воронежской областной Думы