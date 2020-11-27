Петр Бирюков: Москву украсят к новогодним праздникам до 14 декабря

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к украшению Москвы к Новому году, установка праздничных элементов завершится до 14 декабря. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно мы заранее украшаем Москву к Новому году и Рождеству, меняем архитектурно-художественную подсветку зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы, - отметил Петр Бирюков. - Сейчас ведется монтаж световых конструкций в центральной части, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, завершить украшение всего города планируем до 14 декабря".

По словам заместителя Мэра, праздничное оформление появится во всех административных округах и на парковых территориях. Особую атмосферу создадут главные символы праздника - новогодние ели, которые будут украшены разноцветными шарами и гирляндами.

Полюбившиеся москвичам большие световые арки вновь установят на Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере.

На Поклонной горе поставят огромную елочную игрушку "Новогодний шар", весом 35 тонн и высотой 20 метров, у Триумфальной арки гостей встретят световые фигуры главных персонажей новогодней сказки - Деда Мороза и Снегурочки.

На ВДНХ и в Парке Горького декоративные украшения появятся как у центральных входов, так и по всей территории - световые композиции, скульптуры и ели разместят на месте газонов и клумб.

"Яркое новогоднее оформление получит и открывшийся в сентябре после масштабной реконструкции Северный речной вокзал, - отметил заместитель мэра. - Его территорию украсят новогодняя ель, световые шары и цифры, которые будут освещать парк теплым золотистым светом".

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что при украшении Москвы используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

"За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, поэтому дополнительных закупок не требуется", - заключил Петр Бирюков.