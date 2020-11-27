В Курске умер спасший 40 американских детей инспектор ДПС

В Курске умер Михаил Панкрушев - бывший инспектор ГАИ, который в 1989 году спас 40 американских детей, ехавших в автобусе по трассе Москва - Симферополь. Он скончался в Курской областной клинической больнице, где лечился из-за проблем с сердцем.

В администрации Курской области выразили соболезнования родным и близким Михаила Панкрушева и напомнили, что в 1989 году он вместе с напарником на "Жигулях" перегородили путь грузовику, который мог врезаться в автобус с детьми. Тогда сотрудники ГАИ получили серьезные травмы.

Пассажирами оказались 40 ребят из США. Они путешествовали по России в рамках международной программы. Никто из детей не пострадал. Михаил Панкрушев после лечения вернулся на службу. За подвиг президент США наградил его благодарственным письмом, а на родине обоим инспекторам вручили медали "За отличную службу".