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27.11.2020 08:25
Рубрика: Общество

В Москве открываются катки

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сегодня в парках столицы начнут работать катки с искусственным льдом. Для того, чтобы прийти на такой каток, нужно зарегистрироваться по QR-коду.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как сообщили в "Мосгорпарке", на бесплатных катках сотрудники смогут ограничивать вход при превышении количества посетителей. А на платных пускать будут по сеансам. Находясь на катке, нужно соблюдать социальную дистанцию. В прокатах и раздевалках катка необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При входе на каток у каждого будут измерять температуру. При повышенной температуре не пустят на каток. Количество одновременно находящихся на катке людей будет зависеть от размеров ледового покрытия.

Напомним, что по данным столичных властей, бесплатные катки с искусственным льдом будут работать в парках "Фили", 50-летия Октября, "Митино", "Ангарские пруды", "Дубки", Гончаровском парке и в Усадьбе Воронцово. При этом платные катки заработают в Парке Горького, на Красной площади, в саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, в парках "Красная Пресня", "Ходынское поле", Перовском, Измайловском, Таганском, Бабушкинском парках, в сквере по Олонецкому проезду и на ВДНХ.

Как ранее рассказывал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков, в столице запланировано открытие и катков с натуральным льдом, а также прокладка лыжни на территории парков. Но это произойдет, как только позволят погодные условия, а значит не ранее середины декабря, поскольку до этого времени в городе ожидаются оттепели.

Напомним, что ранее столичные власти отказались от проведения традиционного фестиваля "Путешествие в Рождество". Праздничной программы не будет, но город к 15 декабря празднично украсят. В частности уже на Тверской улице украсили новогодними гирляндами фонари.

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