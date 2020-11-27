В Москве устраняют скопления мыльной пены на реке Яузе

Сотрудники ГУП "Мосводосток" устраняют скопление мыльной пены на поверхности реки Яузы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Специалисты обнаружили мыльное пятно на реке Яузы в районе набережной Академика Туполева, д. 4. Специализированный флот "Мосводостока" оперативно прибыл на место и приступил к ликвидации последствий сброса.

Предположительно, вещество, попавшее в акваторию реки, не представляет опасности, не имеет химического запаха и следов нефтепродуктов. Скорее всего, это ПАВ - мыльный раствор. Ведется поиск источников попадания мыльного раствора в реку.