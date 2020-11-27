В подмосковном Жуковском у таксиста отобрали машину

Водитель такси обратился в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский с заявлением о том, что у одного из домов, расположенных в местном СНТ, на него совершено нападение. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Водитель прибыл по вызову на указанный адрес, где его ожидали трое пассажиров - двое мужчин и одна женщина с крупной собакой. Водитель такси в перевозке им отказал - видимо, из-за собаки. Тогда клиенты решили уехать сами. Один из мужчин, угрожая ножом, заставил водителя выйти из салона, похитил машину и скрылся в неизвестном направлении со своими знакомыми.

Полицейские обнаружили авто недалеко от места совершения преступления и установили местонахождение правонарушителей. При задержании 45-летний мужчина, держа в руках топор, начал угрожать сотрудникам полиции расправой. На неоднократные требования полицейских мужчина не реагировал. Пришлось применить табельное оружие. В соответствии с ФЗ "О полиции" был произведен предупредительный выстрел в воздух, после чего нападавший был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ "Разбой". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.