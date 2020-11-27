Власти Москвы дополнительно откроют 12 новых центров КТ

Власти столицы откроют в ближайшее время дополнительные центры компьютерной томографии. Они будут в круглосуточном режиме оказывать помощь больным с коронавирусом. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- На сегодняшний день принято решение, что мы открываем 12 КТ-центров, они в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарств, - пояснила заммэра.