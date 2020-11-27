В Прикамье план расселения аварийного жилья выполнен на 148 процентов

С начала 2019 года в Пермском крае в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" расселено более 82 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали 5,55 тысячи человек.

Такой объем расселения составляет 148,8 процента от целевого показателя на 2019-2020 годы - в крае за два года должно было быть расселено свыше 55 тысяч квадратных метров аварийного жилья, где проживали порядка трех тысяч человек.

Вопрос расселения аварийного жилья губернатор Прикамья Дмитрия Махонина держит на личном контроле. 24 ноября глава региона провел плановое совещание по реализации нацпроекта, где минстрой представил актуальный отчет о расселении.

- Целевые показатели нацпроекта - это минимум, который мы обязаны выполнить. Но наша основная задача - переселить всех граждан в благоустроенное жилье как можно быстрее. Поэтому в крае ведется масштабное расселение, параллельно с нацпроектом реализуется региональная программа, вместе они позволяют ликвидировать аварийные дома комплексно - целыми кварталами, - отметил губернатор Дмитрий Махонин.

По итогам прошлого года Прикамье вошло в число регионов-лидеров по темпам расселения аварийного жилья. По данным минстроя, регион занял второе место в стране по объему финансирования программы ликвидации аварийного фонда из федерального и регионального бюджетов и первое место в ПФО. Край планирует наращивать этот потенциал.

В октябре по поручению губернатора Дмитрия Махонина минстрой направил в Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ письмо с просьбой предоставить опережающее финансирование в размере 2,4 миллиарда рублей на с 2022 года на 2020-2021 годы для ускоренной реализации плана расселения аварийного жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Сейчас письмо на рассмотрении в фонде, ожидается принятие решения. Напомним, одна из целей нацпроекта - в срок до 1 сентября 2025 года расселить все дома, признанные аварийными до 2017 года.

Таким образом, в период 2019-2025 года в Пермском крае должно быть расселено 485,5 тысячи квадратных метров аварийки, где проживает 31,5 тысячи человек. Благодаря реализации региональной программы эти показатели будут выше, в сумме до 2025 года край планирует расселить порядка 600 тысяч квадратных метров аварийных домов и обеспечить переезд 37 тысяч человек благоустроенным жильем.