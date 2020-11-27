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27.11.2020 11:02

Нефтепроводное предприятие оптимизирует схемы обеспечения топливом удаленных объектов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" оптимизирует процессы обеспечения топливно-энергетических ресурсами территориально удаленных производственных объектов. Монтаж нового топливозаправочного комплекса завершен на линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) "Герасимовское" в Парабельском районе Томской области.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

ЛАЭС "Герасимовское" расположена на территории с малоразвитой системой дорожного сообщения. Ввод в эксплуатацию нового топливозаправочного комплекса позволит создать условия для хранения необходимого запаса дизельного топлива для обеспечения работы производственного объекта и оптимизировать логистические процессы. Мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов.

Новый топливозаправочный комплекс был смонтирован взамен прежнего, выработавшего нормативный срок эксплуатации. На производственной площадке ЛАЭС установлена современная автозаправочная станция. В числе ее преимуществ - малые габариты, высокая степень взрывозащищенности и возможность хранения увеличенного запаса топлива.

В ходе технического перевооружения оборудованы площадки для слива автоцистерн и заправки специальной техники, смонтированы молниеотводы, система заземления, подземная дренажная камера, колодец производственно-дождевой канализации для приема поверхностных сточных вод. Управление процессами слива топлива и заправки полностью автоматизировано. Данные о количестве совершенных заправок и уровне остатков топлива передаются дистанционно ответственным службам Томского районного нефтепроводного управления.

При возведении объекта строго соблюдались требования промышленной и экологической безопасности. После завершения работ по обустройству топливозаправочный комплекс ЛАЭС "Герасимовское" был введен в эксплуатацию.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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